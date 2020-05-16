شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: استمرار الدعم الغذائى للأسر الأكثر احتياجا حتى نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى خلال إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة"، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهى أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية فى المنطقة، أنه تم إطلاق 3 قوافل خلال شهر رمضان، وأنه سيتم استمرار الدعم الغذائى حتى نهاية العام، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لضمان عدم تأثر الأسر الاكثر احتياجا نتيجة أزمة كورونا. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شاهد فيديو حول جهود صندوق "تحيا مصر" للمرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهى أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية فى المنطقة.













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