شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. السبب كورونا.. استعدوا لأغرب عيد فى حياتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت مناسبات مختلفة خلال أزمة كورونا لكن المناسبة الأكثر خصوصية التي سنعيشها في زمن كورونا هى عيد الفطر المبارك، ويفصلنا عنه أيام لكن يبدو أن الأمور ستبقى كما هي.

وسواء كان القرار بتطبيق الحظر الكامل أو لا، سيبقى الحظر والخوف والقلق

في نفوس الجميع، ستبقى إجراءات الوقاية هي الوجه المسيطر على فرحة العيد،

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وبالتأكيد لن يكون هناك صلاة ولا تكبيرات في سابقة لم تعرفها كل الأجيال الحالية.

فى الفيديو التالى نستعرض مزيدا من التفاصيل حول أوجه الاختلاف التى سيشهدها العيد هذا العام .