شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 18 من أعضاء الفريق الطبي لمستشفي 6 أكتوبر في الدقى بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بهيئة التأمين الصحي، إصابة 18 حالة من الفريق الطبي بمستشفى 6 أكتوبر بالدقي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقل الحالات للعلاج بمستشفى العزل.

وقال المصدر لـ"الخليج 365" أنه تم تعقيم المستشفى بالكامل، ولم تتوقف الخدمة بها ولا تزال تستقبل جميع منتفعي التأمين الصحي وتقدم لهم العلاج.

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وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة بعد خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية،

وأوضح بيان للوزاة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.