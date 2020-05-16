شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا بالمدينة الشبابية بـ" أبوقير" لـ 291 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو سلامة، مدير المعسكر الطبى بالمدينة الشبابية بـ"أبوقير"،أن 26 حالة متعافية جديدة من فيروس كورونا، غادروا المعسكر الطبى ، ليصل عدد حالات التعافى بالمعسكر إلى 291 حالة منذ بدء تأهيل المدينة الشبابية بأبو قير لتكون معسكر عزل للنقاهة إلى الآن.

وأضاف الدكتور عمرو سلامة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الطاقم الطبى يحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة فى شهر رمضان، حيث يتناول الأطباء وجبة الإفطار فرادى كل طبيب فى حجرتة الخاصة، ولا يتم استخدام المطعم لعدم التجمع، موضحا أن جدول العمل اليومى لمتابعة صحة المرضى لم يتغير خلال شهر رمضان الكريم، حيث يتم إجراء التحاليل كل يومين، ويتم الكشف الدورى عليهم كل يوم من خلال المرور الدورى للأطباء، وبعدها يتم خروج المرضى فى نزهة داخل المدينة الشبابية، أما قرار الصوم فى رمضان فهو أمر متروك للمريض، خاصة أن المرضى داخل المدينة الشبابية هم متعافين من كورونا ومحولين من مستشفى العجمى المركزى بعد سلبية النتائج لقضاء فترة النقاهة.

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وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ والمتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وعدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومي.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتيريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل إلى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.