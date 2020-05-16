شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تبدأ تصحيح وتقييم الأبحاث الورقية لطلاب النقل والشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المدارس تقييم الأبحاث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، بعد انتهاء الأسبوع الأول من استلام الأبحاث وفقا للجدول المعلن، حيث يتم تقييم الأبحاث بمقبول أو غير مقبول دون درجات، فيما تواصل الوزارة استلام الأبحاث للأسبوع الثانى حتى بعد غد الإثنين 18 مايو الجارى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مد فترة تسليم المشروعات البحثية لطلاب النقل حتى يوم الإثنين 18 مايو الجارى بدلا من السبت 16 من نفس الشهر.



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وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إعداد كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الذين لم يتقدموا بمشروعاتهم البحثية سواء إلكترونيا أو ورقية حتى نهاية الخميس 14 مايو وإعلانها بمكان واضح بالمدرسة وأخطار الطلاب بذلك حتى يتمكنوا من تسليم مشروعاتهم فى المدة الاستثنائية.



وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن أن المنصة الإلكترونية تعمل بكفاءة تامة فى 98% من مدارسنا وستذلل أى مشاكل فنية فى الـ 2%؜ المتبقية (628 مدرسة) مساء الغد.



وكان وزير التربية والتعليم، شرح طريقة الدخول على منصة "إدمودو" التي سيقوم الطلاب برفع الأبحاث عليها إلكترونيا، وقال في بداية كلامه إنه يمكن الدخول على منصة من خلال كتابة new.edmodo.com.



أوضح أن الموقع باللغة العربية ويمكن تحويله إلى الإنجليزية، وأول شيء يتم الضغط على أيقونة "تسجيل الدخول" فى حالة وجود "أكونت" للطالب على المنصة، وبعدها سيجد الطالب في صدر الصفحة جملة بعنوان "المشروع البحثى لعام 2019- 2020"، ومكتوب تحت هذه الجملة "يتم تحميل مشروع البحث في صيغة بي دي إف، على أن يكون الملف يحتوى على الكود التعريفى بالإضافة للسنة الدراسية.