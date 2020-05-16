شكرا لقرائتكم خبر عن دمج العائدين من الخارج فى مشروعات التنمية.. غدًا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: «التخطيط» و«الهجرة» تعدان استمارة لبيانات المصريين العائدين للوطن.. دمج العائدين من الخارج فى مشروعات التنمية.. وانخفاض البطالة «قبل كورونا» لـ7.7% فى الربع الأول من 2020.. وأزمة الفيروس رفعت المعدل إلى 9.2% خلال أبريل الماضى





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