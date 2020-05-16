شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 64 طن مخلفات متراكمة بقرى مركز البدرشين بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رفعت أجهزة محافظة الجيزة تراكمات القمامة بقرية سقارة بمركز ومدينة البدرشين ، وذلك تحت إشراف اللواء محمد بهلول رئيس مركز ومدينة البدرشين، وبناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، حيث تم رفع 35 طن تجمعات قمامة بقريه سقارة .

كما تمت اعمال رفع تراكمات القمامة بقريه الشوبك الغربي بمنطقه عزبه كركو ومنطقه المدرسة ومنطقه مكتب بريد الشوبك حيث تم رفع حوالي 15 طن من القمامة، كما تمت اعمال رفع القمامة بقريه بابو رجوان بحري حيث تم رفع 3 نقلة سعه 4 طن بإجمالى 14 طن مخلفات.

وفى السياق واصلت محافظة الجيزة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشى فيروس كورونا وذلك من خلال اطلاق حملات تعقيم على مستوى الأحياء والمراكز حفاظا على سلامة المواطنين، شملت المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة وعدداً من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمكافحة تفشى فيروس كورونا .

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واتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية أمنه للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة .

كما قرر محافظ الجيزة إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.