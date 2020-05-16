شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشارك فى إطلاق قافلة صندوق تحيا مصر لتوزيع 300 ألف كرتونة مواد غدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بمشاركة الوزارة مع صندوق تحيا مصر فى العديد من المشروعات وإطلاق المبادرات التنموية وأن الصندوق يقوم بإطلاق اليوم قافلة جديدة لتوزيع 300 الف كرتونه مواد غدائية بالإضافة إلى لحوم ومطهرات على الأسر الاولى بالرعاية فى 16 محافطة وأنه سبق الوزارة قامت بالتنسيق مع الصندوق وتم توزيع من قبل 200 ألف كرتونة ايضا على الفئات الأولى بالرعاية.

وأشارت نيفين القباج إلى أن العمل مع صندوق تحيا مصر ليس حديث اليوم وأنما ممتد فى كثير من المشروعات والبرامج منها برنامج أطفال بلا ماوى وايضاً مشروع "مستورة " وايضل ايضا التعاون خلال أزمة السيول من تأهيل وإنشاء منازل للاسر المتضررة بجانب تعاون الصندوق مع وزاوة الصحة وتوريد اجهزة تنفس صناعُى واجهزة تعقيمات .

واضافت الوزيرة فى تصريحات على هامش مشاركتها فى إطلاق قافلة صندوق تحيا مصر لتوزيع كراتين المواد الغدائية، أنه يتم أيضا التنسيق مع صندوق تحيا مصر و19 جمعية كبرى لتنفيذ المبادرة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتحسين معيشة هؤلاء الأسر وكذلك عمل مشروعات تنموية بالقرى و انشاء حضانات أطفال ومدارس وتاهيل المنازل وتوفير وصلات مياة وصرف ،وكذلك التنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان وانه هذه المشروعات بهدف سد احتياجات الاسر الاولى بالرعاية خاصة التى لديها أيتام والأرامل والمطلقات وايضا العمل على تحسين مؤشرات التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال الشركة مع الوزارات والجهات المعنية، حيث ان الشركة تؤدى الى نجاح العمل وهو ما تنتهجه الدول المتقدمة .

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جدير بالذكر أنه من المقرر أن يطلق الدكتور منطقى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعد قليل قافلة المواد الغذائية لصندوق تحيا مصر لتوزيعها على الاسر الاولى بالرعاية فى ما يقرب من 16 محافطة فى إطار استمرار الحكومة فى دعم الاسر والفئات الأكثر تضررا من ازمة فيروس كورونا سواء فى توفير كراتين المواد الغذائية او الدعم النقدى للعمالة غير منتظمة .