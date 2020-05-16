شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تعقيم 312 عربة لقطارات محطة مصر للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصرى تقريرا من الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذى للهلال الأحمر حول الجهود التى يقوم بها الهلال فى مواجهة فيروس الكورونا المستجد.

وأشار التقرير إلى التعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، فى دعم جهود متطوعى الهلال الأحمر والتى كان أبرزها تعقيم الأماكن والمؤسسات الحيوية وأبرزها محطة مصر والتى شارك في تعقيمها اكثر من 50 متطوعا يرتدون الملابس اللازمة لعملية التطهير والتعقيم وتم تعقيم جميع الأرصفه وعربات القطارات والتى بلغت 312 عربة بخلاف بهو المحطة وجميع مكاتب الإداراية بإجمالى مساحة بلغت 6000 م مربع.

وأشار التقرير إلي تعاون الهلال الأحمر وساويرس للتنمية في توزيع 800 حقيبة نظافة شخصية علي الأسر المتضررة في القرى

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تحت العزل المنزلي في محافظات الجيزة والمنوفية والغربية مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير للأماكن الحيوية والتي يتردد عليها المواطنون بشكل مستمر علاوة على دور التربية والرعاية وكذلك دور المسنين، إضافة إلي المشاركة في حملات التوعية الصحية أثناء عملية تنظيم صفوف المستفيدين من صرف المعاشات في مكاتب البريد، وتقديم خدمات الدعم النفسي عبر الهاتف للمصابين في مستشفيات العزل وكذلك الأفراد في القرى والبنايات التي تحت العزل المنزلي. إضافة إلى تصميم رسائل إعلامية عن التوعية والسلوكيات الصحية الصحيحة التى ينبغي اتباعها للحد من انتشار الوباء.

وفي سياق آخر، من التدخلات فقد تم تقديم الخدمات الأساسية وتوفير الغذاء والدواء للأفراد فى 7 مناطق متضررة من تفشي الوباء وقيد العزل المنزلي.