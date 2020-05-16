شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توفير بوابات تعقيم بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو لحماية العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت هيئة المجتمعات العمرانية بوابات تعقيم ألية بمداخل مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، بالتعاون مع الشركات المنفذة للمشروع، وذلك لتأمين العاملين بالمشروع والمترددين عليه وحمايتهم من العدوى بفيروس كورونا، بالتزامن مع استمرار العمل يوميا دون توقف، وأكد اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، خلال متابعته نسب تنفيذ المشروع، أن تم توفير بوابة تعقيم لدخول العاملين والزائرين للموقع وكذا التزام جميع العاملين بالموقع بارتداء الخوذة الواقية وأيضاً الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا – كما تبين تخصيص أحد العاملين لقياس الحرارة لكل زائر للموقع ، فضلا عن انتظام الأعمال بالموقع دون معوقات بانتظام وكفاءة عالية .

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تابع مشروع تطوير ميدان التحرير حيث تتم التشطيبات النهائية لأعمال التطوير ، وقد تم التنبيه على استمرار الالتزام بارتداء الكمامات الطبية لجميع العاملين وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية ، حيث أطمئن على سير الأعمال على قدم وساق دون معوقات استعدادا للافتتاح قريباً .

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وأشار نائب المحافظ أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لمتابعة المشروعات القومية للاطمئنان على حسن سير العمل بها وتذليل أي معوقات ، والتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، وكذلك توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

ومن المقرر أن يتم إنشاء مناطق تجارية وترفيهية للتخديم على الأبراج السكنية ويتضمن مخطط إنشاء مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، فندقى وسكنى وتجارى وإدارى وترفيهى وسياحى، وأطوال الأبراج سيصل لـ30 دورا، كما سيتم إنشاء أبراج سياحية وفندقية فى المنطقة التى تقع على النيل وخلف مبنى ماسبيرو، أما الناحية الغربية من المشروع تم تخصيصها للإدارية والتجارية، ووسط المشروع سيكون عبارة عن منطقة ترفيهية، وذلك بتكلفة استثمارية تصل لـ10 مليارات جنيه.