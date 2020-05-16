شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محور ترعة الطوارئ شرق القاهرة بتكلفة 2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أجهزة الدولة من إنشاء محور ترعة الطوارئ تقريبا، والذى يصل طوله لـ13.5 كيلو متر وعرضه يسع 100 متر، ويمتد من الدائرى وحتى جسر السويس شرق القاهرة ويتم إنشائه تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويساهم تطوير هذا المحور فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقة، وتخفيف الضغط المرورى على محور جسر السويس وأحياء المنطقة الشرقية، وتبلغ تكلفة تطوير المحور2 مليار جنيه متضمنا إنشاء الكبارى به، وذلك بعد ردم ترعة الطوارئ ، التى كانت تُستخدم لصرف مياه الصرف الصحى بها منذ أكثر من 50 سنة، وكانت تمثل بؤرة تلوث بيئى للمنطقة بالكامل بسبب إلقاء المخلفات بها من قبل المواطنين، وإنشاء مشروع صرف صحى.

وقالت محافظة القاهرة أنه تم إزالة 700 عشة ومسكن عشوائي غير آمن بمنطقة المحور، وتسكين المستحقين فى مشروع إسكان "أهالينا"، وأنشأت محافظة القاهرة المشروع على مساحة تقارب الـ 11 فدانا لنقل الأسر المقيمة على محور ترعة الطوارئ بحى السلام أول، بالإضافة إلى عدد كبير من الأسر التى تسكن بالمناطق العشوائية بمحيط حيى السلام أول وثان، حيث ضم 25 عمارة سكنية، بإجمالى 1064 وحدة سكنية، لضمان تسكين كل سكان هذه المناطق التى ستعمد أجهزة الأحياء التابعة للعاصمة على إخلائها واستكمال خطة الحكومة.

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ويتضمن المشروع إنشاء 8 كباري: تقاطع جسر السويس، تقاطع شارع بيرتي، تقاطع شارع جمال عبد الناصر، تقاطع شارع مصطفى كامل، تقاطع شارع سبيكو، تقاطع طريق الجبل الاصفر، تقاطع طريق بلبيس، وكوبري دوران للخلف على طريق بلبيس القاهرة الصحراوي.

ويساعد هذا المشروع على ربط شرق القاهرة بطريق بلبيس، ويتكون الاتجاه الواحد من طريق رئيسي مكون من 3 حارات مرورية بعرض 10.8 م وطريق خدمة 2 حارة مرورية بعرض 8.9 متر إضافة إلى 2 رصيف مشاه بعرض 2.5 متر .