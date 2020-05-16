شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أكرم القصاص: هبدو النشطمائى يكشف سر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أولى حلقات برنامجه "مستر هابدو" بعنوان "هبدو النشطمائي" ويسخر فيها من ترويج الأكاذيب والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى في أزمة مثل أزمة كورونا، وأيضا عمد قناة الجزيرة القطرية للترويج للشائعات عن مصر، واستغلال أزمة كورونا لمهاجمة مصر، رغم أنها أزمة عالمية تعاني منها جميع الشعوب.

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