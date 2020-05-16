محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم السبت، رحلتي طيران استثنائيتين قادمتين من جدة ودبي، على متنهما 576 مصريًا من العالقين في السعودية والإمارات، في ظل قرارات الحكومة بتعليق حركة الطيران إلى كافة المطارات المصرية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".
وأجرت سلطات مرسى علم، فحص طبي على جميع ركاب الرحلتين القادمين قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي، لقضاء مدة 14 يومًا، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول 570 من العالقين المصريين في دبي وجدة إلى مرسى علم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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