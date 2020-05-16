بالصور- رفع 54 طن قمامة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلنت محافظة الجيزة، اليوم السبت، أنه بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وإشراف اللواء محمد كمال بهلول رئيس مركز ومدينة البدرشين، جرت أعمال رفع تجمعات القمامة بقرية سقارة، حيث تم رفع 35 طن قمامة.
وقال بيان للمحافظة، إنه تم رفع تراكمات القمامة بقرية الشوبك الغربي بمنطقة عزبة كركو، ومنطقة المدرسة ومنطقة مكتب بريد الشوبك حيث تم رفع حوالي 15 طن من القمامة.
وتمت أعمال رفع القمامة بقرية بابورجوان بحري، حيث تم رفع عدد 3 نقلة سعة 4 أطنان.
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