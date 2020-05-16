بسبب الأتربة.. المرور تغلق طرق الأقصر - قنا في الصحراوي الغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد الوزير لشرطة المرور، طرقي الأقصر اتجاه قنا، والأقصر اتجاه طيبة بالصحراوي الغربي، بسبب سوء الأحوال الجوية، ووجود رياح محملة بالأتربة. وأهابت الادارة العامة للمرور في بيان اليوم ااشبت، قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم.

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