المرور: إغلاق ٤ طرق بسبب سوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي علاء عمران: أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد الوزير لشرطة المرور، ٤ طرق بسبب سوء الأحوال الجوية. وذكرت الإدارة العامة للمرور في بيان صحفي اليوم السبت، أن الطرق التي تم إغلاقها هي: قنا اتجاه سفاجا، الطريق الزراعي - قنا اتجاه الاقصر، طريق الصحراوي الغربي - قنا اتجاه سوهاج، وطريق أسوان اتجاه الأقصر؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، ووجود رياح محملة بالأتربة. وأهابت المرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور؛ حفاظًا علي سلامتهم.

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