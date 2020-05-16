شكرا لقرائتكم خبر عن «جمهورية شبين» يعلن إصابة قائد فريق الكرة الأول بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أحمد الخشن، رئيس مجلس إدارة نادي جمهورية شبين، السبت، إصابة قائد فريق كرة القدم الأول بالنادي بفيروس كورونا المستجد.

وقال «الخشن» إن اللاعب أصيب في منزله هو وشقيقه، ولم يتردد على النادي منذ تجميد النشاط الرياضي مع بداية أزمة كورونا.

وأكد رئيس النادي أنه جرى نقل قائد الفريق إلى مستشفى العزل بالباجور، وعزل المخالطين له، وأخذ مسحات منهم لمعرفة حملهم للفيروس من عدمه.

وشدد على استمرار أعمال رش وتطهير وتعقيم نادي جمهورية شبين للحد من انتشار الفيرورس، مع إعطاء إجازة مدفوعة للعاملين بالنادي.