شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخصين في «صدر دمنهور» قبل ظهور نتيجة تحليل كورونا.. ماذا كانت؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مستشفى صدر دمنهور، السبت، حالتي وفاة لمواطنين أحدهما من البحيرة والآخر من محافظة كفرالشيخ، بعد أخذ مسحتين منهما، وقبل ظهور النتيجة.

وعقب وفاتهما، تبين بعد ظهور النتيجتين أن أحدهما «إيجابية» لفيروس كورونا المستجد لابن دمنهور، والأخرى «سلبية» لابن محافظة كفر الشيخ.

وأعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور يسرى بيومى، غسل وتكفين الحالة الإيجابية بمعرفة العاملين في مستشفى الصدر بدمنهور، ونقله بسيارة إسعاف خاصة، ودفنه بمعرفة فريق من الإدارة الصحية مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية.