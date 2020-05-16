شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ضعيف على «كعك العيد».. وشعبة الحلوى: تراجع المبيعات 60% بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محال بيع الحلوى إقبالًا ضعيفًا من قبل المواطنين على شراء كعك وبسكويت عيد الفطر، مقارنة بالأعوام الماضية، ويرجع ذلك إلى تفشى فيروس كورونا المستجد، وما ترتب علية من آثار سلبية على حركة المبيعات.

وقال صلاح العبد، رئيس شعبة الحلوى بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت، إن حركة البيع والشراء تراجعت بشكل كبير ووصلت إلى 60% مقارنة بالعام الماضي، بسبب تفشى فيروس كورونا، وما ترتب عليه من إجراءات احترازية اتخذتها الحكومة ومنها غلق المحال الساعة الخامسة علاوة على ضعف القوة الشرائية للمواطنين بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها مما أثرت بشكل سلبى على حركة البيع والشراء.

وأضاف «العبد» أن «هذا العام لم يحدث أي تغيرات في الأسعار مقارنة بالعام الماضي سواء بالارتفاع أو الانخفاض، ونحن كشعبة عملنا على مراعاة أن لا يحدث أي زيادة في الأسعار للتشجيع على الشراء».

وقال إيهاب المصرى، أحد العاملين بمحل حلوى بمنطقة شبرا، إن «الإقبال هذا العام ضعيف، ولم نشهده من قبل، والمواطنين أصبحوا يشترون نصف الكميات التي كان يشترونها الأعوام الماضية، وأننا كنا نشهد منتصف شهر رمضان إقبال كبير على الشراء، ولكننا الأن في الأسبوع الأخير من الشهر ومازال الاقبال ضعيف».

وقال أحمد الشرقاوي، مدير محل حلوى بمنطقة وسط البلد، إن «الأسعار هذا العام تقريبًا مثل العام الماضي، حيث سجل الكعك السادة في المحال ما بين 75 إلى 110 جنيه للكيلو، وكحك الملبن والعجمية ما بين 85 إلى 120 جنيهًا، وكعك العين جمل ما بين 110 إلى 150 جنيهًا، كما سجل البسكويت السادة ما بين 60 إلى 100 جنيه للكيلو، والبسكويت البرتقال ما بين 80 إلى 100 جنيه، والبيتى فور العادى ما بين 75 إلى 110 جنيهًا، للكيلو، والبيتى فور المكسرات ما بين 110 إلى 160 جنيهًا، كما سجلت العلب المشكلة ما بين 100 إلى 500 جنيها على حسب وزنها».

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