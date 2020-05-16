شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سفاجا: العاصفة الترابية تسببت في سقوط أعمدة تغذية روافع المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، أن سبب تأخر ضخ المياه في عدة مناطق بمدينة سفاجا على مدار اليومين الماضيين هو العواصف التي وقعت يوم الخميس الماضي، وتسببت في سقوط عدد ٢ عامود كهرباء ضغط متوسط بالكيلو ١٥ طريق قنا سفاجا.

وأوضحت رئيس المدينة أن هذه الأعمدة خاصة بتغذية روافع المياه بالكيلو ٧.٥- ١٨- ٢٨، وتم تشغيل الديزل لحين تركيب الأسلاك بمعرفة شركة الكهرباء وتم زرع عمودين بدلا منهما بمعرفة الفنيين بالشركة أمس الجمعة، وتم تركيب جزء من الأسلاك بمعرفة شركة الكهرباء، لافتة إلى أنه جاري استكمال باقي الأعمدة الأمر الذي تسبب في تأثر كمية المياه الواردة من قنا بهذا العطل مما يجعل الضخ متأخرا عن توقيته المعتاد.

ونوهت بضرورة تخزين كميات من المياه إضافية تحسبا لتأثر ضخ المياه نتيجة الأمطار الشديدة والاقتصاد في استهلاك المياه في هذه الفترة، حيث أنه في حال انقطاع المياه من قنا يتأثر الضخ بشكل رئيسي في المدينة، مؤكدة على إنه تم رفع درجة الاستعداد لسوء الأحوال الجوية والطقس غير المستقر وسقوط الأمطار ووجود الرياح والعواصف الشديدة على مدار الثلاث أيام القادمة، حرصا على سلامة المواطنين.

وأشارت المغربي إلى أنه سوف يتم عقد اجتماع عاجل صباح الغد مع شركة المياه والكهرباء لإنهاء الأزمة بشكل سريع وعاجل.

آثار العاصفة الترابية في سفاجا