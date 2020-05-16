شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعة الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (770)، التى انعقدت اليوم السبت قد وافق على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعة الفيوم.

وأكد شديد أن ذلك يأتي تلبية لرغبة مجلس جامعة الفيوم في استكمال منظومة القطاع الطبي بالجامعة؛ وهو القطاع التي توليه الجامعة اهتمامًا كبيرًا لما له من دور فعال في تطوير المنظومة الصحية بمحافظة الفيوم.

كما أوضح بأنه جاري الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بالكلية، إضافة إلى توفير الكوادر البشرية اللازمة للكلية المقترح تواجدها داخل المجمع الطبي الجديد بالجامعة وذلك تمهيدًا للحصول على الموافقات اللازمة لبدء الدراسة بالكلية الجديدة.