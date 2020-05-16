شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسي علم يستقبل رحلة من جدة تقل 306 مصريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مرسي علم الدولي جنوب البحر الأحمر، مساء اليوم السبت، رحلة طيران قادمة من مطار جدة وعلى متنها ٣٠٦ راكب مصري، عائدين من السعودية، وذلك حسب جدول التشغيل المعلن بالمطار لاستقبال المصريين العائدين من عدة دول عربية وأجنبية.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه سيتم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسي علم، للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميًا صباحًا ومساءً والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميًا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا.

مطار مرسي علم يستقبل رحلة تقل 306 من العائدين من جدة

مطار مرسي علم يستقبل رحلة تقل 306 من العائدين من جدة