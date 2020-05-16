شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات جامعة عين شمس تكثف خدماتها للطب من خلال «الواتس آب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة عين شمس أن خدمات الطب عن بعد التي تقدمها مستشفيات الجامعة تشهد إقبالًا شديدا من الجمهور، في ظل ظروف مواجهة خطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت، في بيان، أنه لمواكبة ذلك الإقبال حرصت مستشفيات جامعة عين شمس على تكثيف الخدمة المجانية خدمات «استشارات الطب عن بعد» لحماية المواطنين من خطر العدوى في ظل الظروف الصحية العالمية الحالية الطارئة.

وتتم خدمة المرضى عن طريق «الواتس آب»، ويقوم الاستشارى الذي يتلقى الرسائل بتقديم المساعدة حسب الحالة ويتم تصنيف الحالات إما حالة يتم تشخيصها أو متابعتها عن طريق «الواتس آب»، أو حالة تحتاج استشارة صوت وصورة، وسوف يرسل في هذه الحالة رابط وميعاد مقابلة الاستشاري أو حالة تحتاج الفحص وسوف يتم الاخطار بالعيادة المناسبة للحالة في مستشفيات جامعة عين شمس أو حالة حرجة تحتاج التوجه إلى الطوارئ.

وأشارت المستشفى إلى انه يتم تلقى الاستفسارات يومياً من 9صباحا-7 مساء وأرقام التخصصات هي رقم «واتس آب» الطب النفسي:

01050136018

• رقم الواتس آب الباطنة العامة وتخصصاتها:

01050136012

• رقم الواتس آب طب الاطفال:

01050136031

• رقم الواتس آب طب المسنين:

01050136035

• رقم الواتس آب النساء والتوليد:

01050136020

• خدمة الاستعلام عن الكورونا المجانية (طب الأسرة):

01050136024

• استشارة صوت وصورة عن طريق الإنترنت لتخصصات الجلدية والقلب والصدر والمخ والأعصاب والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك.

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