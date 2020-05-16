شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: ضبط أكثر من 5 آلاف شخص لـ«خرق الحظر» بالمحافظات خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية. وأضافت الوزارة في بيان، السبت، أنه تم ضبط المخالفات كما يلي: «عدد (5688) شخص، وعدد (1390) سيارة، وعدد (139) دراجة نارية، وعدد (174) مركبة (توك توك)»، مشيرة إلى تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 11,228

تعافي 2,799

وفيات 592

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