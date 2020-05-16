شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء في قنا بسبب العاصفة الترابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة قنا، مساء السبت، حالة من الطقس السيئ وعاصفة ترابية شديدة للمرة الثانية تسببت في انقطاع التيار الكهربائى ووقوع بعض الأشجار بمختلف مدن المحافظة فيما أعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ عقب سقوط أمطار شديدة بطريق قنا- سفاجا وتراكم المياه على جانب الطريق.

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس، بالتنسيق مع كافة غرف العمليات بالوحدات المحلية والجهات المعنية، مضيفًا أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة المعنية لمواجهة سوء الأحوال الجوية، إضافة إلى نشر دوريات مرورية على الطرق الصحراوية والزراعية لتحذير سائقي السيارات لتجنب الحوادث.