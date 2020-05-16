شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدراسة في كلية الطب البيطري بالعريش اعتبارًا من العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، موافقة المجلس الأعلي للجامعات على بدء الدراسة في كلية الطب البيطري بالجامعة، اعتبارًا من العام الدراسي الجديد.

وأكد «النادي» في بيان، أن المجلس وافق أيضًا علي إنشاء كلية للحاسبات والمعلومات في جامعة العريش، موجهًا الشكر للقيادة السياسية ووزير التعليم العالي والأمين العام للمجلس الاعلي للجامعات علي دعم جامعة العريش.

وأشار «النادي» إلي أن المجلس الأعلى للجامعات عقد اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات و رؤساء الجامعات.