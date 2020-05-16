شكرا لقرائتكم خبر عن ربط منطقة برنيس بالبحر الأحمر بالشبكة الموحدة خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف المهندس محمد السيد، رئيس شركة كهرباء القناة، أن شركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت تجارب تشغيل الربط الكهربائي بالشبكة الموحدة لمنطقة برنيس جنوب مرسي علم بالبحر الأحمر.
وأضاف «السيد» أن الافتتاح الرسمي سيكون خلال أيام كتشغيل تجريبيي بتكلفة تصل إلى ٢ مليار جنيهتشمل خطوط نقل ومحطات محولات وبذلك يتم استكمال جميع الأعمال الخاصة بالساحل الجنوبي الشرقي للبحر الأحمر لخدمة التنمية العمرانية والسياحية والاجتماعية بهذه المناطق.
واتفق رئيس شركة كهرباء القناة خلال اجتماعه مع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على إنهاء كل المشاريع والمقايسات وخطط الإحلال والتجديد والتوسعات قبل ميعادها ما كان له الأثر الكبير في نفوس المواطنين والمستثمرين.
كما اتفقا على دراسة مد خط كهربائي لربط مدينة شلاثين بالشبكة الموحدة من خلال منطقة برنيس وذلك لتوصيل الكهرباء لكل التجمعات والمشروعات القومية بهذه المنطقة الواعدة.
يذكر أن شركة كهرباء القناة انتهت من ربط مدينتي القصير ومرسى علم بالشبكة الموحدة للكهرباء وسيتم ربط منطقة برنيس خلال أيام.
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