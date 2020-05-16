شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: انتظام صرف مساعدات «كرامة» بإجمالي ٥٢٤ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت، السبت، وزارة التضامن الاجتماعي في صرف مساعدات للمستفيدين من برنامج كرامة، والذين يبلغ عددهم حوالي مليون و١٦٦ ألف مستفيد بإجمالي قيمة حوالي ٥٢٤ مليون جنيه، من خلال ٤٠٠٠‬ مكتب بريد على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وشهد اليوم انتظام عمليات الصرف وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، لصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة، لشهر مايو لمراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات.

وكانت نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، قد اعتمدت خطة لصرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر مايو ٢٠٢٠، حيث يبدأ اليوم السبت، الصرف لمستفيدي كرامة ويستمر حتى غدًا الأحد، على أن يبدأ الصرف لمستفيدي مساعدات تكافل، والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون أسرة بقيمة إجمالية ٩٢٠ مليون جنيه اعتبارًا من يوم الاثنين، ١٨ مايو، كذلك للذين لم يقوموا بصرف مستحقاتهم من مستفيدي كرامة.

وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي ٣ مليون أسرة بما يشمل حوالي ١٢ مليون فرد، ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و٤٤٥ مليون جنيه.

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