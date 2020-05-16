شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 586 ألف طالب بالصف الأول الثانوي أدوا اختبار «الفيزياء» إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 586 ألف طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي، السبت، اختبار مادة الفيزياء على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في ثامن أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، التي تستمر حتى 20 مايو 2020.

وبلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99.3%، من إجمالي 589 ألفًا و756 طالب وطالبة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر على هذا الرابط

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر هذا الرابط.

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