شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الدقهلية: 90% من الطلاب انتهوا من رفع أو تسليم المشروعات البحثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالدقهلية، أن 90% من الطلاب انتهوا من رفع المشروعات البحثية إلكترونيا، أو تسليمها ورقيا بالمدارس وفق إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف في بيان صحفى أنه وفق تعليمات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، تم مد مدة تسليم الأبحاث حتى الاثنين الموافق 18/5/2020 إلكترونيا أو ورقيا ويتم تسليم المشروعات بالمدارس وفق إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا وضمان سلامة أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالقطاع التعليمى.

وأكد على تعقيم وتطهير المدارس بصفة منتظمة وارتداء الكمامات والقفازات وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على الجميع.