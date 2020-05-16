شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتلقى تقريرًا بشأن جهود «الهلال الأحمر» في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، السبت، تقريرًا من الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر، حول الجهود التي يقوم الهلال في مواجهة فيروس الكورونا المستجد.

وأشار التقرير إلى التعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، في دعم جهود متطوعي الهلال الأحمر، والتي كان أبرزها تعقيم الأماكن والمؤسسات الحيوية، وأبرزها محطة مصر، والتي شارك في تعقيمها أكثر من ٥٠ متطوع، يرتدون الملابس اللازمة لعمليه التطهير، وتم تعقيم جميع الأرصفة وعربات القطارات، والتي بلغت ٣١٢ عربة بخلاف بهو المحطة، وجميع المكاتب الإدارية بإجمالي مساحة بلغت ٦٠٠٠م مربع.

ولفت التقرير إلى تعاون «الهلال الأحمر» و«ساويرس للتنمية» في توزيع ٨٠٠ حقيبة نظافة شخصية إلى الأسر المتضررة في القرى تحت العزل المنزلي في محافظات الجيزة والمنوفية والغربية.

وأوضح التقرير استمرار الهلال الأحمر المصري في عمليات التعقيم والتطهير للأماكن الحيوية، والتي يتردد عليها المواطنين بشكل مستمر، علاوة على دور التربية والرعاية وكذلك دور المسنين، إضافة إلى المشاركة في حملات التوعية الصحية أثناء عملية تنظيم صفوف المستفيدين من صرف المعاشات في مكاتب البريد، وتقديم خدمات الدعم النفسي عبر الهاتف للمصابين في مستشفيات العزل وكذلك الأفراد في القرى والبنايات التي تحت العزل المنزلي. اضافه إلى تصميم رسائل إعلامية عن التوعية والسلوكيات الصحيحة الصحية التي ينبغي اتباعها للحد من انتشار الوباء.

وفي سياق آخر، قدم الهلال الأحمر الخدمات الأساسية وتوفير الغذاء والدواء للأفراد المجتمع في عدد ٧ مناطق متضررة من تفشي الوباء وقيد العزل المنزلي.

ويستكمل الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية العمل الإنساني الذي يقدمه للمجتمع في ظل ازدياد أعداد المصابين وتفشي الوباء، والعمل على نشر الوعي الصحي والسلوكيات الصحيحة من اجل الحفاظ على أفراد المجتمع.

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