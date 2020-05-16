شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: تنفيذ 29 مشروعاً بقطاع الطرق والكباري بتكلفة مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، السبت، أعمال رصف مدخل مدينة أبوحماد بطول 2.5 كم وبتكلفة 11 مليون و536 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ عدد 29 مشروع بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة، بطول 253 كم وبتكلفة مليار و729 ألف جنيه للوصول إلى بنية تحتية سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للأنتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، مؤكداً على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا والتأكد من ارتداء العمال الكمامات الواقية خلال اوقات العمل، بالإضافة إلى إجراء اعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة العاملين.

وجه محافظ الشرقية مدير مديريه الطرق التنسيق مع وكيل وزارة الصحة لإجراء الكشف الحراري على جميع العاملين بمشروعات الرصف في مواقع عملهم مع إتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

و‏من جانبه أوضح المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق، أن نسبة تنفيذ أعمال رصف مدخل مدينه أبوحماد وصلت إلى 85% شملت أعمال رصف ورفع كفاءة ‏وصيانة لمدخل المدينة، مشيراً إلى أنه من المقرر الأنتهاء من تنفيذ جميع الأعمال خلال العام الجاري وذلك للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين وأصحاب السيارات.