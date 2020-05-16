شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق في زراعات النخيل بكوم إمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، من السيطرة، السبت، على حريق اندلع في زراعات للنخيل، ناحية غرب المزلقان بمدينة كوم إمبو بأسوان.

كان اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطار من العميد محمود مرعي، مأمور مركز شرطة كوم إمبو، يفيد بإندلاع حريق في زراعات للنخيل ناحية مزلقان غرب كوم إمبو.

على الفور توجهت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء والتي نجحت في السيطرة على النيران.

وبالفحص تبين احتراق 15 نخلة بأرض زراعية ملك «ع .م»، 60 سنة، مزارع، فيما لم يسفر الحريق عن إصابات بشرية، وبسؤال مالك قطعة الأرضن رجح نشوب الحريق نتيجة إلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعلة ولم يشتبه في حدوثه جنائيًا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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