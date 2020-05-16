شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يزور دير "أبو مقار" ويلتقي برهبانه بوادي النطرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، دير القديس مقاريوس الكبير ( أبو مقار) ببرية شيهيت.

التقى البابا تواضروس ، خلال الزيارة، بمجمع رهبان الدير كما تفقد قداسته كنائس الدير وتبارك من أجساد القديسين الموجودة به.

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وتعيش الكنيسة هذه الأيام، أيام الخماسين وهى فترة الخمسين يومًا المحصورة بين عيد الفصح "أى عيد القيامة"، وعيد الخمسين "أى عيد العنصرة" وهى فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجرى الطقس فيها باللحن الفرايحى، ويُحتفل فيها يوميًا بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات.

يسمى كل يوم أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف، الأحد الأول هو أحد توما تلميذ المسيح الذى تشكك فى القيامة ثم عاد وآمن بها، والأحد الثانى يسمى بأحد الحياة الأبدية، أما الأحد الثالث، فهو أحد السامرية، والأحد الرابع يسمى بنور العالم، والأحد الخامس يطلق عليه الطريق والحق والحياة، لكن الأحد السادس يطلق عليه انتظار الروح القدس، فيما يسمى الأحد السابع بعيد العنصرة.