إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة" لصندوق تحيا مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمقر إطلاق صندوق "تحيا مصر" للمرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعديالأزمة"، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهى أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية فى المنطقة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تلقى تقريرين من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة،حول أنشطة الوزارة خلال هذه الفترة.

وعرضت الوزيرة في التقرير الأول نتائج ترؤسها لأول اجتماع ـ عن بعد ـ ضم الوزراء المسئولين عن الشؤون الثقافية فيعشرين دولة عربية، لمناقشة "تأثيرات أزمة كورونا على القطاع الثقافي في البلدان العربية"، والذي دعت لعقده المنظمةالعربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو"، وذلك بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وارنستو اوتون، المدير العام المساعد للثقافة باليونسكو، والدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام لمنظمة "الألكسو".

وأوضحت الوزيرة ان الاجتماع شهد استعراض التأثيرات المباشرة لأزمة تفشي فيروس كوفيد 19 على القطاع الثقافي،وأهم الإجراءات التي اتخذتها الدول العربية لمواجهة الأزمة، إلى جانب صياغة عدة آليات لوضع استراتيجية عربيةموحدة لمجابهة صعوبات مرحلة ما بعد كورونا.





























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