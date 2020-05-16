شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات: امتحانات الفرق النهائية عقب إنهاء تعليق الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري في جلسته رقم 700، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات و رؤساء الجامعات، واعتمد المجلس القرارت التي تم اتخاذها في جلسته رقم 699 التي عقدت بتاريخ 18/4/2020، وجلسته الممتدة والتي عقدت بتاريخ 7/5/2020 بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019/2020.

وناقش المجلس الاجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم اتباعها أثناء عقد الامتحانات التحريرية والشفوية والعملية لطلاب السنوات النهائية، وذلك بمجرد إنهاء فترة تعليق الدراسة.

وطالب الدكتور خالد عبد الغفار بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، رؤساء الجامعات بوضع جداول مقترحة لامتحانات طلاب السنوات النهائية.

كما وجه الوزير رؤساء الجامعات بوضع المقترحات المتعلقة بسير العملية التعليمية للعام الجامعي 2020/ 2021.

وأشاد الوزير بالمستوى الذي وصلت إليه المدن الجامعية وقيامها باستقبال المصريين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي؛ للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم، مشددا على ضرورة الاستمرار في إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية برفع كفاءة المدن الجامعية وتطويرها بشكل مستمر.

واستعرض الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، مقترح إنشاء بوابة موحدة للجامعات المصرية لرفع محتوي التعلم الإلكتروني بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى في مجال الإلكترونيات.

وناقش المجلس مقترح توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظة الوادي الجديد بشأن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية باشتراك الجامعات المصرية في تعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي للعلماء المصريين بكليات الزراعة والطب البيطري.

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وافق المجلس على :

بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها.

بدء الدراسة بكلية الطب البيطري وإنشاء كلية الحاسبات والمعلومات جامعة العريش.

إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعة الفيوم.

كما وافق المجلس على إنشاء كلية علوم التغذية بجامعة حلوان ومشروع اللائحة الداخلية المقترحة لها.

وناقش المجلس مقترح معايير تقييم مسابقتين بين الجامعات المصرية عن شكل الجامعات والتعليم أثناء وبعد أزمة فيروس كورونا.