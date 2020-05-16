شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كوبرى الشهيد هشام بركات بمدينة نصر يعمل بعد الانتهاء من إنشائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت محافظة القاهرة صور لكوبرى الشهيد هشام بركات الذى تم تنفيذه شرق القاهرة ، توضح الإنتهاء من إنشاء الكوبرى بشكل كامل وافتتاحه للعمل حيث شهد سيولة مرورية، ويمر كوبرى الشهيد هشام بركات بشارع الطيران و يتقاطع مع طريق الاتوستراد ، وذلك ضمن مخطط تطوير حى شرق مدينة نصر و منطقة شرق القاهرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه بإطلاق اسم الشهيد المستشار هشام بركات على كوبرى شارع الطيران، ليؤكد أن مصر لا تسنى أبنائها أبدًا.

ويعد كوبرى الشهيد هشام بركات الذى يعلو ميدان الشهيد تكريما له، ضمن سلسلة من الكبارى والمشروعات التي يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأيضا ضمن مخطط مشروع تطوير حى مدينة نصر ومناطق شرق القاهرة في إطار المشروعات التنموية للدولة، فيما تم الانتهاء من معظم الأعمال بالكوبرى الجديد بشارع يوسف عباس والذى تم إنجازها فى وقت قياسى الذى يعمل بشكل طبيعى، الأمر الذى يحقق السيولة المرورية المطلوبة بمناطق شرق القاهرة.

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كان أعلن المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم البدء فى إنشاء 2 كوبرى بشرق مدينة نصر، كوبرى بشارع الطيران وآخر شارع يوسف عباس، التى سيتم تنفيذها بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن المرحلة الأولى لتطوير المنطقة، واستكمال لما يتم من تطوير بمنطقة مصر الجديدة، مشيرا إلى أنه عقد اجتماع بحضور رئيس حي شرق مدينة نصر بمقر شركة المقاولون العرب بمدينة نصر ومسئولى المرافق (الكهرباء - المياه - الغاز) لبدء نقل شبكات المرافق لتنفيذ الكبارى.

وشهدت منطقة مصر الجديدة إنشاء عدد من الكبارى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأعلنت محافظة القاهرة عن تنفيذ مرحلة أخرى من تطوير المنطقة للحفاظ على ما تم من تطوير والحفاظ على حياة وأمن المواطنين، وذلك بعد توسعة الشوارع والقضاء على الإشارات المرورية التي منعت التكدسات المرورية.