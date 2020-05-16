شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الجمال ناعيا والده فى الـ 40 : "لم يكن ليتقبل أن يكون فى جزيرة منعزلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى يحيى الجمال، ابن رجل الأعمال الراحل منصور الجمال، والده بعد مرور 40 يومًا على وفاته الناتجة عن إصابته بالتهاب رئوى حاد، كما حرص على توجيه الشكر لكل الأشخاص الذين حاولوا التواصل معه بالاتصال الهاتفى أو الرسائل لمواساته ومساندته فى محنته، معتذرًا عن عدم قدرته الرد على كافة الاتصالات والرسائل التى وردته خلال الأيام الماضية.

وقال يحيى الجمال، فى تدوينه عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك"، "النهاردة 40 يوم على وفاة أبى الذى غادر هذا العالم وهو يتبدل ويتغير بشكل لم يكن سيستوعبه أو يتقبله.. هو، المحب للحياة والناس، لم يكن ليتقبل أن يكون فى جزيرة منعزلة لا يعرف متى يغادرها ليلحق ببشر آخرين".

وأضاف "عندما توفى أبى كانت هناك 110.826 حالة وفاة عالميا جراء الإصابة بكورونا، النهاردة العدد وصل لـ302.493 حالة وفاة.. عزائى أن أبى فى مكان أفضل حيث لا غموض يكتنف المشهد، أو اختلافات، أو حماقات من قلة تهدد الأغلبية".

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وتابع "شكرا لكل من يحاول إعادة العالم لحال أفضل مما كان عليه بتعريض حياته للخطر دفاعًا عن المصابين على الخطوط الأمامية أو بمساعدة الناس على الاستمرار فى حياتهم بأقل خسائر مادية ونفسية ممكنة.. وأخص بالشكر كل من قدم لى الدعم المعنوى بشكل أو بآخر خلال الفترة الماضية.. رسائلكم ومكالماتكم كلها وصلت، وأعتذر لأننى حتى الآن لم أتمكن من الرد عليها كلها".

وكان قد توفى رجل الأعمال منصور الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة "نيو جيزة" للتنمية العقارية، الاثنين الموافق 6 أبريل، بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وبعد صراع مع المرض، وحينها كانت قد قالت مصادر لـ"الخليج 365"، إن الحالة الصحية لمنصور الجمال، تدهورت بعد أن شعر بأعراض أنفلونزا، وعند إجراء الكشف الطبى، والتحاليل المعملية، ثبت إصابته بالتهاب رئوى حاد، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى، نظرًا لتعرضه لـ"نزلة شعبية حادة".

جدير بالذكر أن رجل الأعمال منصور الجمال، تخرج فى كلية الحقوق، وعمل فى بداية حياته دبلوماسيًا، فى جامعة الدول العربية، إلى أن وصل إلى منصب رئيس بعثة، وتحول إلى عالم البيزنس، حيث يمتلك العديد المشروعات فى مصر والعديد من دول العالم.