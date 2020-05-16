شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد 4824 وحدة سكنية جارٍ تنفيذها بمشروع "سكن مصر" بدمياط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب تفقده للمشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمدينة دمياط الجديدة، لتفقد مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، و"JANNA" للإسكان الفاخر، وعدد من المشروعات الأخرى بالمدينة.

وبدأ الدكتور عاصم الجزار، جولته بمدينة دمياط الجديدة، بتفقد الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمشروع "سكن مصر"، حيث يجرى تنفيذ 1440 وحدة سكنية (60 عمارة)، بخلاف الانتهاء من تنفيذ 3384 وحدة سكنية أخرى (141 عمارة).

وتجول الوزير بموقع مشروع "سكن مصر" ، وتفقد إحدى الوحدات السكنية التى تم تشطيبها، موجها بزيادة مسطحات المساحات الخضراء، وتخطيط أماكن انتظار السيارات، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بأعلى جودة.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد بدأ زيارته لمدينة المنصورة الجديدة، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، والمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمناطق مشروع "سكن مصر".

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وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، بموقع مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، حيث يجري الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بالمرحلة الأولى بالمشروع، وبلغت نسبة الإنجاز 90 %، كما تفقد مشروع السوق التجارية (نموذج ٨ محال)، الجاري تنفيذها لخدمة سكان المشروع.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروع، ووجه بزيادة مساحة المسطحات الخضراء بين العمارات، وزيادة أعداد الأشجار المظللة.

وانتقل الوزير ومرافقوه، لتفقد مشروع الكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة، والذى يبلغ طول المرحلة الأولى منه 4.2 كم، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال).

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الاهتمام بجودة أعمال التشطيبات بالكورنيش، وزيادة المسطحات الخضراء، والأشجار المظللة، وتخطيط أماكن انتظار السيارات، لتوفير جو ملائم للمواطنين للاستمتاع بالكورنيش

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع مواقع العمل، لضمان صحة وسلامة العاملين، وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذا الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات المختلفة.