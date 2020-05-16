شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: الحماية الاجتماعية منهج الحكومة وتوزيع 3.6 مليون كرتونة غذائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى خلال إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة"، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهى أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية فى المنطقة، أن صندوق تحيا مصر حقق أهدافه لدعم وتمويل مشروعات صحية واجتماعية.
وأضافت أن الصندوق هدفه تنموى على مر التاريخ لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، مضيفة أن الحماية الاجتماعية هو منهج الحكومة للوصول للقرى الأكثر احتياجا.
ولفتت إلى أن الدولة تستثمر 18 ونصف مليار جنيه للدعم النقدي، موضحه ان 3.6 مليون كرتونة غذائية من قبل الوزارة تم توزيعها منذ بداية ازمة كورونا
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