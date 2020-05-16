شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف منحة الرئيس لـ 60 ألفا و470 مستحقا من العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه تم صرف منحة الرئيس السيسى للعمالة غير المنتظمة لـ 60 ألفاً و470 مستحقاً بإجمالى مبلغ 30 مليونا و235 ألف جنيه من خلال 135 مكتب بريد و3 مدارس، بالإضافة إلى 5 فروع للبنك الزراعى بالمحافظة، وذلك على مرحلتين من يوم 13 إلى 16 أبريل واستكمالها من يوم 26 الى 30 أبريل الماضى.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا من حسن الرداد وكيل الوزارة مدير المديرية بإنجازات المديرية عن شهر أبريل الماضي: أوضح فيه أنه تم التفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 87 منشأة، تفتيش دورى وحملات، وتحرير 96 محضرا للسلامة والصحة المهنية للمنشآت المخالفة بعد إعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات.

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وأشار إلى أن المديرية تلقت خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين 185 شكوى، منها 70 شكوى مستوفاه ، وتم تحرير 58 محضراً للمنشآت التى بت وجود مخالفات بها، وتبقى 57 شكوى تحت البحث، فيما تم تعيين 1391 شاباً منهم 46 من ذوى الهمم، بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة الإسكندرية، فضلا عن توفير 1185 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحه أمام شباب المحافظة لشغلها.

وفى مجال التفتيش على المنشآت لضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 213 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى.