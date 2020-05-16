شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: بدء صرف المساعدات النقدية لمليون و166 ألف مستفيد ضمن برنامج كرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء صرف المساعدات للمستفيدين من برنامج كرامة اليوم السبت، والذين يبلغ عددهم حوالي مليون و166 ألف مستفيد بإجمالي قيمة حوالي 524 مليون جنيه من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وأن اليوم الأول شهد انتظام عمليات الصرف وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي لصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة لشهر مايو لمراعاة الاجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات.

وكانت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي قد اعتمدت خطة لصرف مساعدات تكافل وكرامة لشهر مايو 2020 حيث بدأ اليوم السبت 16مايو الصرف لمستفيدي كرامة ويستمر حتى غد الاحد 17 مايو، على أن يبدأ الصرف لمستفيدي مساعدات تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2 مليون أسرة بقيمة إجمالية 920 مليون جنيه اعتباراً من يوم 18 مايو كذلك للذين لم يقوموا بصرف مستحقاتهم من مستفيدي كرامة.

وشكلت الوزيرة غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة. وأكدت أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث اي تكدس او تزاحم .

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جدير بالذكر، أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي 3 ملايين أسرة بما يشمل حوالى 12مليون فرد ويبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار 445 مليون جنيه .