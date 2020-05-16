الأعلى للجامعات يناقش إنشاء بوابة موحدة لرفع محتوى التعلم الإلكترونى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى للتحول الرقمي، مقترح إنشاء بوابة موحدة للجامعات المصرية، لرفع محتوى التعلم الإلكتروني، بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى في مجال الإلكترونيات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم 700، والمنعقد برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات و رؤساء الجامعات.
وناقش المجلس مقترح توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومحافظة الوادي الجديد بشأن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية باشتراك الجامعات المصرية في تعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي للعلماء المصريين بكليات الزراعة والطب البيطري.
ووافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها، كما وافق على بدء الدراسة بكلية الطب البيطري وإنشاء كلية الحاسبات والمعلومات جامعة العريش، ووافق أيضا المجلس على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعة الفيوم.
كما وافق المجلس على إنشاء كلية علوم التغذية بجامعة حلوان ومشروع اللائحة الداخلية المقترحة لها،ناقش المجلس مقترح معايير تقييم مسابقتين بين الجامعات المصرية عن شكل الجامعات والتعليم أثناء وبعد أزمة فيروس كورونا.
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