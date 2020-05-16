شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ بيقولك .. إزاي تعتكف والمساجد مقفولة؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقة جديدة من حلقات برنامج الشيخ بيقولك على الخليج 365 يقدمها اليوم، الشيخ أحمد مكي إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، حيث يتحدث عن كيفية الاعتكاف في ظل غلق المساجد بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مكى:"إنه في هذه الأيام من أهم السنن التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها سنة الاعتكاف ولعل سائل يسأل وهل هناك حاجة للحديث عن الاعتكاف في ظل هذه الظروف الراهنة التي اضطرتنا لغلق المساجد، فنقول له إن من فضل الله على العباد أنه لم يجعل ثواب الأعمال متوقفا على الأداء الفعلى بالأبدان وإنما متوقفا على نية خالصة وعزيمة صادقة من عبد مقبل على الله عز وجل"

وتابع مكى :"إذا كانت الظروف الراهنة تحول بيننا وبين المساجد والجمع والجماعات وكان بابا من أبواب الخير قد أغلق نظرا للظرف الراهن فهناك عشرات الأبواب الأخرى، والنبى يقول إذا مات العبد أو سافر كتب الله له سبحانه وتعالى أجر مثلما كان يعمل صحيحا مقيما"



Advertisements

واختتم الشيخ أحمد مكي إمام وخطيب بوزارة الأوقاف:"إن هناك فكرة مسجد البيت، وهى فكرة قديمة تحدث عنها العلماء وتحدث الكثير من أهل العلم عن جواز الاعتكاف في مسجد البيت إذا تعذر على الرجل حضور الجمع والجماعات"