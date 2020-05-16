سقوط عصابة سرقة سيارة بالإكراه أعلى الطريق الدائري في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي، عقب قيامهم بسرقة قائد سيارة بالإكراه بالجيزة.

كان قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغًا من (سائق بإحدى الشركات العاملة فى مجال نقل الركاب - مقيم بالقاهرة) بقيام (3أشخاص) باستقلال السيارة قيادته عن طريق تطبيق الشركة عمله من مدينة أكتوبر لتوصيلهم إلى منطقة الوراق وحال سيرهم بالطريق الدائري بدائرة القسم فوجئ بتعديهم عليه بالضرب بسلاح أبيض فأصابوه بجرح سطحي بالرقبة واستولوا على السيارة وبداخلها مبلغ (1500جنيه وهاتفه المحمول) وهربوا.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من خلال تتبع خط سير هروب الجناة بالسيارة أمكن ضبطها بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

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كما توصلت جهوده فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (ثلاثة أشخاص لإثنين منهما معلومات مسجلة - مُقيمين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم وبحوزتهما (مسدس صوت - 2 سلاح أبيض "سكين" - هاتف محمول - 1500 جنيه "متعلقات المجنى عليه").

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتم بإرشادهما ضبط اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة المستولى عليها داخل سيارة مستأجرة بمعرفة أحدهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .