سقوط عصابة سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب.

كان مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغًا من (مسئولي إحدى شركات أنابيب البترول) بإصابة (فردي أمن إداري بالشركة) بعيارين ناريين وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج وما قرراه أنه أثناء مرورهما على خط أنابيب البترول التابع للشركة عملهما الكائن بدائرة المركز مُستقلين سيارة تابعة للشركة شاهدا بعض الأشخاص المجهولين حال محاولتهم تركيب محبس على الخط المُشار إليه بقصد سرقة مواد بترولية منه ولدى مشاهدتهم لهما أطلقوا تجاههما أعيرة نارية مما أدى لحدوث إصابتهما وتلفيات بالسيارة التي يستقلانها وهربوا مستقلين سيارتين (ملاكي - ربع نقل) والعثور على حفرة بعمق 1,5م ومحبس على خط الأنابيب لم يتم استخدامه.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة خطوط نقل المواد البترولية "خطوط التوزيع الرئيسية" عن طريق تركيب محابس عليها مكون من (عدد 4 عناصر إجرامية - مُقيمين بدائرة مركز الصف).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (إثنين منهم) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهمان الهاربان وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خطوط الأنابيب، وأقر أحد المتهمين أنهم حال شروعهم في تركيب المحبس بمكان الواقعة شاهدوا سيارة المجنى عليهما فبادرهم بإطلاق أعيرة نارية من (بندقية آلية) كانت بحوزته وبإرشاده أمكن ضبطها وعدد (32 طلقة من ذات العيار) المستخدمة في ارتكاب الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان .