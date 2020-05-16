خلال حملة لتطهير بحيرة المنزلة.. سقوط 17 عنصر إجرامي في قبضة رجال الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وقوات الأمن، لتطهير بحيرة المنزلة من العناصر الإجرامية، وضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، وإزالة التعديات الواقعة على البحيرة.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 17 عنصر إجرامي، وبحوزتهم (2 بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش– 13 فرد خرطوش- عدد 35 طلقة مختلفة الأعيرة–كمية من المواد المخدرة).

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وضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة.. وبحوزتهم (فرد خرطوش– 3طلقات لذات العيار– 215 جرام لمخدر الحشيش– 22 جرام لمخدر الهيروين).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.