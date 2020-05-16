ضبط محاولتي تهريب كمية من مخدر الحشيش داخل طردين بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
تمكنت جمارك الإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة، اليوم السبت، من ضبط محاولتي تهريب من مخدر وزيت الحشيش، داخل طردين؛ الأول قبل تصديره إلى الكويت والثاني فور وصوله من البحرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة بجمرك D H L، برئاسه عبير السيد، مدير الجمرك وبناء على مذكرة مشتركة من إدارة الجمرك ومباحث المخدرات والبحث الجنائية، بالاشتباه في مشمول البيان الجمركي رقم 4463 المصدر إلى الكويت، عبارة عن سماعات كمبيوتر (وحدة رئيسية و2 سماعة صغيرة)، تم تشكيل لجنة جمركية ضمت إيهاب أحمد مدير إدارة الحركة، ومحمد علي مأمور الحركة لفتح الطرد، تبين أن بداخله 3 لفافات بها مادة بنية يشتبه في أن تكون مادة الحشيش المخدر بوزن 265 جرامًا.
وفي المحاولة الثانية تم الإشتباه في مشمول بوليصة الشحن رقم 15502801791 ومشمولها طرد فلتر بوز 200 جرام وارد من البحرين، وتم تشكيل لجنة جمركية ضمت أحمد مجدي، رئيس الوردية، ومحمد شعبان مأمور الحركة، وياسر شوكت عبد الوهاب سعد رئيس قسم التعريفة، لمعاينة الطرد، وتبين أن بداخله كيس فضي اللون به 20 مبسم سجائر إلكترونية بها مادة سائلة (زيت الحشيش المخدر).
قرر طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.
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