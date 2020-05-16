ضبط محاولتي تهريب كمية من مخدر الحشيش داخل طردين بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تمكنت جمارك الإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة، اليوم السبت، من ضبط محاولتي تهريب من مخدر وزيت الحشيش، داخل طردين؛ الأول قبل تصديره إلى الكويت والثاني فور وصوله من البحرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة بجمرك D H L، برئاسه عبير السيد، مدير الجمرك وبناء على مذكرة مشتركة من إدارة الجمرك ومباحث المخدرات والبحث الجنائية، بالاشتباه في مشمول البيان الجمركي رقم 4463 المصدر إلى الكويت، عبارة عن سماعات كمبيوتر (وحدة رئيسية و2 سماعة صغيرة)، تم تشكيل لجنة جمركية ضمت إيهاب أحمد مدير إدارة الحركة، ومحمد علي مأمور الحركة لفتح الطرد، تبين أن بداخله 3 لفافات بها مادة بنية يشتبه في أن تكون مادة الحشيش المخدر بوزن 265 جرامًا.

وفي المحاولة الثانية تم الإشتباه في مشمول بوليصة الشحن رقم 15502801791 ومشمولها طرد فلتر بوز 200 جرام وارد من البحرين، وتم تشكيل لجنة جمركية ضمت أحمد مجدي، رئيس الوردية، ومحمد شعبان مأمور الحركة، وياسر شوكت عبد الوهاب سعد رئيس قسم التعريفة، لمعاينة الطرد، وتبين أن بداخله كيس فضي اللون به 20 مبسم سجائر إلكترونية بها مادة سائلة (زيت الحشيش المخدر).

قرر طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.