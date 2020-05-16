وزيرة الهجرة تشارك في الفعالية السنوية للشبكة المصرية للسرطان "ECN"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تشارك السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في الفعالية السنوية للشبكة المصرية للسرطان ECN)) بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا؛ لدعم مرضى السرطان في مصر، خصوصًا الأطفال، من خلال إلقاء كلمة خلال الفعالية المقامة هذا العام عبر تطبيق Zoom على الإنترنت للمرة الأولى بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا عالميًّا.

وتأتي مشاركة وزيرة الهجرة في هذه الفعالية للعام الثاني على التوالي؛ دعمًا لجهود الشبكة المصرية للسرطان في مساندة مرضى السرطان في مصر، مع التركيز على سرطان الأطفال، وهذا ما تهدف إليه الشبكة؛ وهي منظمة غير ربحية مقرها ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، حيث تسعى لدعم مرضى السرطان في مصر.

وسيشارك في الفعالية أكثر من ٤٠٠ عضو، والتي تبدأ بكلمة للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومن ثم يعرض كل من الدكتور عمرو عزت سلامة، والدكتور شريف أبو النجا، والدكتور هشام الصيفي، والدكتور لطفي البدراوي، كلمة مستشفى ٥٧٣٥٧ وكذلك كلمة الشبكة المصرية للسرطان في الاجتماع، كما يقدم الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد العريان، تحليلًا عن الموقف العالمي والمحلي، في حضور كل من الدكتورة هالة سرحان، والفنان محمد صبحي، والفنانة منى عبد الغني، والفنانة أنوشكا، والمطرب إيهاب توفيق، وكذلك بعض الشخصيات العامة من مختلف الولايات الأمريكية وكندا.

وقال دكتور هشام الصيفي إن الشبكة أسهمت في عدة مشروعات طبية داخل مصر تتعلق بالأورام؛ أهمها: دعم إنشاء توسعات داخل مستشفى 57357، وتوفير الأدوية والعلاج الكيميائي لمركز فاقوس للأورام، وإطلاق مبادرة "اكفل طفلاً" التي تهدف إلى تحمل تكاليف علاج طفل مريض، ودعم التدريب بالخارج لطلبة السنة النهائية بكلية الطب في الجامعات المصرية المختلفة، وتوفير عقار Mp6 اللازم لعلاج مرضى اللوكيميا، بالإضافة إلى دعم تدريب الأطباء مع جامعة هارفارد في مجال سرطان الأطفال، ودعم شهاده JCI العالمية لعدة مستشفيات في مصر.

وأشار الصيرفي إلى أن الشبكة المصرية للسرطان قدمت دعمًا للمعهد القومي للأورام في القاهرة بـ1.2 مليون جنيه عقب الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع العام الماضي، وكذلك دعم أسر الضحايا من أفراد الأمن الذين لقوا مصرعهم جراء هذا الحادث في أثناء تأدية واجبهم بكل شرف وإخلاص.