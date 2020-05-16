مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. قرار جديد من المحكمة بحق مودة الأدهم

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 05:22 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. قرار جديد من المحكمة بحق مودة الأدهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ونظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث أبرز هذه الأخبار.

قرار جديد من المحكمة بحق مودة الأدهم



بـ"11500 قرص لعقار الترامادول المخدر"... أسقط أجهزة الأمن واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة الوراق شمال الجيزة، قبل ترويجه صفقة العيد على عملائه.

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة من مسئولى إحدى شركات أنابيب البترول، بإصابة فردى أمن إدارى بالشركة، بعيارين ناريين، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج وما قرراه أنه أثناء مرورهما على خط أنابيب البترول التابع للشركة عملهما الكائن بدائرة المركز مُستقلين سيارة تابعة للشركة شاهدا بعض الأشخاص المجهولين حال محاولتهم تركيب محبس على الخط المُشار إليه بقصد سرقة مواد بترولية منه.

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ولدى مشاهدتهم لهما أطلقوا تجاههما أعيرة نارية مما أدى لحدوث إصابتهما وتلفيات بالسيارة التى يستقلانها وهربوا مستقلين سيارتين (ملاكى، وربع نقل) والعثور على حفرة بعمق 1،5م ومحبس على خط الأنابيب لم يتم استخدامه.

قررت النيابة العامة بأكتوبر، إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن أحد الكمباوندات السكنية في الشيخ زايد بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه لكلًا منهما، على خلفية الاتهامات المتبادلة بالاعتداء بالضرب والسب والقذف، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.



قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بإجماع الأراء بمعاقبة المتهم "رضوان.و" بالاعدام شنقًا لاتهامه بقتل مواطن بقصر النيل لاستهزائه به، صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد محمد أبوصافى، ومحمد مصطفى البنا، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.